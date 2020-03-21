DHA

Türkiye ve İstanbul'un insan yoğunluğunun çok yüksek olduğu Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki birçok dükkanın kepenklerini indirdiği görüldü.

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Mağaza camlarına asılan 'geçici olarak kapatma kararı' yazıları da dikkat çekti.

"GEÇİCİ OLARAK KAPATTIK" İLANI

DHA'da yer alan habere göre camlara asılan açıklamalarda, "Değerli Müşterilerimiz; çalışanlarımızın, sizin ve ailenizin sağlığı bizim için en öncelikli konudur. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz" yazdığı görüldü.

"KORKUYORUZ AMA YİNE ÇIKIYORUZ"

Ayrıca Taksim Meydanı'ndaki yaşı nedeniyle risk grubunda yer alan Atilla Ortahamamcılar dışarı çıkmasıyla ilgili, "Ufak bir işim vardı, onun için gittim. Hemen dönüyorum. Kısa bir iş için Harbiye'ye gittim, dönüşte de yürüyorum. Otobüse de binmedim. Korkuyoruz ama yine çıkıyoruz. Korunmak lazım" dedi.