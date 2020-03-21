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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve dünya genelinde 11 bin 402 kişinin hayatına neden olan koronavirüs (Kovid-17) ile ilgili olarak Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil çok önemli bir uyarıda bulundu.

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"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi' olarak ilan edilen, 275 bin 452 kişiye bulaşan salgının Türkiye'deki ilerleyişini mercek altına alan Prof. Dr. Hotamışlıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de vaka sayısı üstel büyüme ile uyumlu artıyor. Aynı günlerde test sayısındaki artışı dikkate alsak bile önümüzdeki fırsat aralığı daralıyor. Seferberlik ruhumuzu uyandırmamız ve sağlık sistemini etkin tutmamız gerek. Kaybedecek zaman yok" dedi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 670'E ULAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 9, vaka sayısının ise 670 olduğu bilgisini paylaşmıştı.