Mabel Matiz'in acı günü

Giriş: 23.02.2019 - 14:10 | Güncelleme:  İHA

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca, hayatını kaybetti. Sanatçı, gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı. Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca, dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi

  • 1Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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    İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın cenazesi bugün Tömük Mahallesindeki evine getirildi. 

  • 2Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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    Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli Gaziler katıldı. Törende Sanatçı Mabel Matiz gözyaşlarını tutamadı. 

  • 3Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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    Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca, dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

  • 4Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 5Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 6Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 7Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 8Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 9Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 10Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 11Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 12Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 13Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 14Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 15Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 16Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 17Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 18Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 19Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 20Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 21Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 22Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 23Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 24Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 25Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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  • 26Son dakika: Mabel Matiz'in acı günü! Mabel Matiz'in babası hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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