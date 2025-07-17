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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma! Rezan Epözdemir'den açıklama: Korkmuyoruz | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma! Rezan Epözdemir'den açıklama: Korkmuyoruz

        Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma bugün yapılacak. Duruşma öncesi açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir, "Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi; korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor" dedi. Dava 2 Ekim'e ertelendi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 17.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:26
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        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
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        Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülecek. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

        Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor.

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        Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

        EPÖZDEMİR: TEHDİDE MARUZ KALIYORUZ, KORKMUYORUZ

        Avukat Rezan Epözdemir, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Tanıklardan 6'sı bugün hazır edilecek, çapraz sorguları yapılacak. Bunların dışında diğer 2 sanığın da yargı önüne çıkarılacağını düşünüyoruz. Mahkeme her nasılsa birleştirme yapmadı. Bugün iki sanık olmayacak. Aile bize talepte bulunduktan sonra mağdur ailenin yanında olduk. Önce aileye tehditler, sonra mezara saldırı, bize tehditler, eşimize tehditler yapıldı. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi; korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor" dedi.

        ERTELENDİ

        Dava 2 Ekim'e ertelendi. 18 yaşındaki küçük 2 sanığın tutukluluğu devam edecek.

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