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Mehmet Şimşek: Aşı milliyetçiliğinin maliyeti 9 trilyon dolar

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından aşı milliyetçiliği uyarısı yaptı. Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" dedi. Hafta başında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yapmıştı. Küresel piyasalar aşı tedarikindeki sorunlar nedeniyle iki gündür yoğun satış baskısı yaşıyor.

Son dakika! Mehmet Şimşek uyardı: 9 trilyon dolar - haberler
HABERTURK.COM

AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Mehmet Şimşek sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Mehmet Şimşek, twitter hesabından pandemi ve aşı gündemine dair İngilizce bir paylaşımda bulundu. Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.

Hafta başında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da 'aşı milliyetçiliği' uyarısı yapmıştı.

Aşı tedarikindeki sorunlar ve erişimdeki sıkıntılar nedeniyle küresel piyasalar iki gündür kan kaybediyor. Küresel risk iştahı azalırken başta borsalar olmak üzere menkul kıymetlerde satıcılı seyir hakim.

Koç Holding 34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı (ÜDYT) kapsamında konuşan Ömer M. Koç, "Dünya nüfusunun sadece yüzde 13’ünü temsil eden zengin ülkelerin, önümüzdeki sene üretilecek aşıların yarısını şimdiden satın aldıkları söyleniyor. İnsanlık, sınır nedir bilmeyen bir pandemide en zayıf halka kadar güçlüyken, Dünya Sağlık Örgütü 2021 başında üçüncü dalga uyarıları yaparken, bir de aşı milliyetçiliği yüzünden küresel iyileşme ve toparlanma sürecinin gecikmeyeceğini ümid ederim.” şeklinde konuşmuştu.

Koç Üniversitesi akademisyenleri Selva Demiralp, Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed Ali Yıldırım ve Maryland Üniversitesi'nden Şebnem Kalemli-Özcan tarafından hazırlanan ve WHO tarafından da referans gösterilen çalışmaya göre gelişmiş ülkelerin 2021'in ilk yarısında tamamen aşılanıp gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun ise sadece yarısının sene sonuna kadar aşılandığı senaryonun küresel maliyeti 3.8 trilyon dolar olmuştu. Çeşitli senaryolara göre yapılan vaka çalışmasında bu rakamın 9 trilyon dolara kadar yükselebileceği kaydedilmişti.

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