Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 38° Trabzon Güneşli 25° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 25°

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 27°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C