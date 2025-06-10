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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üstünde - 10 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üstünde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli, Antalya ve Van çevreleri yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 07:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 07:24
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        Bu iller için yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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