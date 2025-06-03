Muğla Marmaris açıklarında deprem! Çevre illerde de hissedildi: AFAD ve Kandilli verileri ile Akdeniz-Muğla deprem büyüklüğü ve konumu
Son dakika haberine göre, Muğla açıklarında deprem oldu. AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar ''Muğla'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. Muğla Valisi Akbıyık, 69 kişinin depremden etkilendiğini, 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, 3 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Akdeniz-Muğla deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler.
Son dakika: Muğla deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedilirken bölge sakinleri ''Muğla’da deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı. İşte, 3 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem verileri...
MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
MUĞLA DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km
BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurum, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: PANİK ATAK GEÇİREN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Vali Akbıyık, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.
Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."
Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.
Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.
BAKAN YERLİKAYA: BİNALARDA BİR YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.
Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.
Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."