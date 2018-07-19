Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten sevkiyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor.

İHA'nın aktardığına göre, Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araçlar ve kepçeler sevk ediliyor.

Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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