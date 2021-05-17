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HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA! Erdoğan duyurdu! PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü!
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli bir bilgiyi açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Erdoğan duyurdu! PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü!
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü!
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonra önemli bir bilgiyi açıkladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir.

PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu önemli ele başının etkisizleştirmede görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum."

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