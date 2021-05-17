PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonra önemli bir bilgiyi açıkladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir.

PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu önemli ele başının etkisizleştirmede görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum."