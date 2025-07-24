Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı illerde yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.

Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos ayının ilk haftasında görülen Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisinde olduğunu dile getiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “Eyyam-ı bahur halk arasında cehennem sıcakları, çöl sıcakları, Afrika sıcakları da deniyor. Bu dönem kara, deniz ve okyanusların ısındığı, Kuzey Yarım kürenin en sıcak günlerine karşılık geliyor. Türkiye bu dönemde hem kuzey Afrika kaynaklı çöl sıcaklıkları, hem de muson alçak basıncının ve onunla bağlantılı bir alt atmosfer sıcak hava dilinin, kuzeybatıya doğru ilerlemesinin bir sonucu olarak Arabistan, İran ve Orta Doğu kaynaklı çok sıcak tropikal hava kütlelerini taşıdığı ardışık, çok sıcak ve bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkileniyor" dedi.

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'RÜZGARIN KUVVETLİ OLDUĞU GÜNLERDE ORMAN YANGINI RİSKİ YÜKSEK'

Türkiye'yi çevreleyen Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in sularının ısındığını dile getiren Prof. Dr. Türkeş, “Bu dönemde yüksek sıcaklıklar yüzünden buharlaşma da yüksek olacağı için denize ya da büyük göllere komşu kıyı bölgelerinde havanın nemi de yüksek oluyor. Bu hava koşullarında dışarıya çıkmak özellikle yaşlıların, bebek ve çocukların, hamilelerin, kalp damar, akciğer, astım gibi belirli hastalık gruplarının, yoksulların, evsizlerin, güneş altında çalışan emekçilerin ve diğer pek çok canlının sağlığı açısından uygun değil. Ayrıca eyyam-ı bahur aylarında yüksek hava sıcaklıklarının yanı sıra rüzgarın kuvvetli olduğu günlerde orman yangını riski yüksek" ifadelerinde bulundu.