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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

        Yunanistan'da deniz kazası geçiren İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:38
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        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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        Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.

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        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi Haberi Görüntüle
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        #haberler
        #Ali Sabancı
        #Vuslat Doğan Sabancı
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