Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı denizde kaza geçirdi İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Zodyakla kayalıklara çarpan çiftin ağır yaralandığı ve Ali Sabancı'nın Türkiye'ye getirildiği öğrenildi

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leras Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayda Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİLER Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralanan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. REKLAM Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR Yapılan müdahalede Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, dalağının alındığı, kaza sırasında ise yüzünden ağır darbeler aldığı belirtildi. Sağlık durumu iyiye giden Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.