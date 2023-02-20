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AA

Şanlıurfa'da bir binada tüp nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamada, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi. Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, teknik ve idari soruşturmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklamanın yapılacağını bildirdi.