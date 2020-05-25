İHA

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara, güvenlik güçlerince cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde de 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'da yer alan habere göre devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç, cezaları kesildikten sonra evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.