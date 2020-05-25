İHA

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi, 109 gün sonra orta çıktı.

3.5 AY SONRA GÖRÜNDÜLER

İHA'da yer alan habere göre baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 3.5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.