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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sosyal medyadaki "nefret söylemleri" nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı

        Sosyal medyadaki "nefret söylemleri" nedeniyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı

        Sosyal medya platformlarında nefret söyleminde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:03
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        Nefret söylemine 27 gözaltı
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        Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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