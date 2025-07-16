Bir türlü çözüme kavuşturulamayan süresiz nafaka sorunu Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşındı. Henüz bir yılı dolmadan boşanma kararı alan çiftin davasına bakan Antalya Aile Mahkemesi, “süresiz nafaka Anayasa’ya aykırı” dedi ve süresiz nafakayı düzenleyen kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, dosyanın esastan görüşülmesine karar verdi. AYM’nin vereceği karar, uzun süredir şikayet konusu olan ve siyasetin çözüm üretemediği “süresiz nafaka” meselesinin kaderini belirleyecek.

1 YIL DOLMADAN BOŞANMAK İSTEDİLER

Antalya’da ikamet eden bir çift, evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken boşanma kararı aldı. Davacı kadın boşanma ile birlikte 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca yoksulluk nafakasının her yıl TÜFE oranında artırılmasını istedi.

AİLE MAHKEMESİ “ANAYASA’YA AYKIRI” DEDİ

Davanın görüldüğü Antalya 12. Aile Mahkemesi, talepleri değerlendirmeden önce önemli bir ara karar aldı. Çiftin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl geçmediğine vurgu yapan Mahkeme, “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.