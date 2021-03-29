Evergreen'in TIR'ı bu sefer de yolu kapattı!

Dünyanın ismini 24 Mart günü Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dev yük gemisiyle duyduğu Evergreen şirketine ait TIR, bu sefer de yolu kapattı.
Evergreen şirketine ait TIR Çin'de bir otoyolu kapatarak, Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı.
Kaza sonrasında, Evergreen'in TIR'ı, Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" gemisi gibi yolu enlemesine kapattı ve uzun süre araç geçişi sağlanamadı.
Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında da bu konu viral oldu.
Öte yandan Süveyş Kanalı'ndaki trafiği günlerdir tıkayan "The Ever Given" isimli dev yük gemisinin çalışmalar sonucu kurtarıldığı aktarıldı.
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