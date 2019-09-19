SON DAKİKA!

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), 325 baz puan indirim yapt\u0131\u011f\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131na ait tutanaklar\u0131 yay\u0131mlad\u0131.\u00a0 \u00d6zette, g\u0131da fiyatlar\u0131n\u0131n enflasyonun k\u0131sa vadeli g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerinde etkili olabilecek risklerden oldu\u011funa dikkat \u00e7ekildi. G\u0131da enflasyonundaki yava\u015flaman\u0131n eyl\u00fcl ay\u0131nda da devam etti\u011fi belirtildi. Eyl\u00fclde baz etkisi katk\u0131s\u0131yla enflasyon belirgin d\u00fc\u015fecek denildi. \u00dcLKE R\u0130SK PR\u0130M\u0130NDE \u0130Y\u0130LE\u015eME F\u0130YAT \u0130ST\u0130KRARI \u0130\u00c7\u0130N \u00d6NEML\u0130 \u00d6zette, mevcut para politikas\u0131 duru\u015funun hedeflenen dezenflasyon patikas\u0131yla uyumlu oldu\u011fu kaydedildi. Enflasyonda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f i\u00e7in para politikas\u0131ndaki temkinli duru\u015fun s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi gerekti\u011fi vurguland\u0131. \u00dclke risk priminde iyile\u015fme fiyat\u00a0istikrar\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli denildi. Para Politikas\u0131 Kurulu Eyl\u00fcl ay\u0131 toplant\u0131 \u00f6zeti \u015f\u00f6yle: 1.T\u00fcketici fiyatlar\u0131 A\u011fustos ay\u0131nda y\u00fczde 0,86 oran\u0131nda artm\u0131\u015f, y\u0131ll\u0131k enflasyon 1,64 puan d\u00fc\u015ferek y\u00fczde 15,01\u2019e gerilemi\u015ftir. Enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fte b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde temel mal ve enerji gruplar\u0131 belirleyici olurken, g\u0131da y\u0131ll\u0131k enflasyonundaki yava\u015flama e\u011filimi s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. T\u00fcrk liras\u0131ndaki istikrar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra enflasyon beklentilerindeki iyile\u015fme, emtia fiyatlar\u0131 ve i\u00e7 talep ko\u015fullar\u0131n\u0131n seyri \u00e7ekirdek enflasyon g\u00f6stergelerinin y\u0131ll\u0131k enflasyonundaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc desteklemi\u015ftir. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm alt\u0131nda, \u00e7ekirdek g\u00f6stergelerin e\u011filimindeki \u0131l\u0131ml\u0131 seyir korunmu\u015ftur. Eyl\u00fcl ay\u0131nda bir \u00f6nceki y\u0131ldan gelen y\u00fcksek baz etkisinin de katk\u0131s\u0131yla enflasyonda belirgin bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydedilecektir. 2. G\u0131da ve alkols\u00fcz i\u00e7ecekler grubu y\u0131ll\u0131k enflasyonu A\u011fustos ay\u0131nda 0,99 puan d\u00fc\u015ferek y\u00fczde 17,22\u2019ye gerilemi\u015ftir. Bu d\u00f6nemde y\u0131ll\u0131k enflasyon hem i\u015flenmemi\u015f hem de i\u015flenmi\u015f g\u0131da grubunda gerilemi\u015ftir. Ertelenmi\u015f maliyet etkilerine ba\u011fl\u0131 olarak May\u0131s ay\u0131ndan itibaren y\u00fcksek art\u0131\u015flar g\u00f6steren i\u015flenmi\u015f g\u0131da fiyatlar\u0131n\u0131n ayl\u0131k art\u0131\u015f e\u011filimi A\u011fustos ay\u0131nda yava\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. \u00d6nc\u00fc g\u00f6stergeler y\u0131ll\u0131k g\u0131da enflasyonundaki yava\u015flama e\u011filiminin Eyl\u00fcl ay\u0131nda da s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret etmektedir. 3. Enerji grubu fiyatlar\u0131 A\u011fustos ay\u0131nda y\u00fczde 0,34 oran\u0131nda artm\u0131\u015ft\u0131r. Bu d\u00f6nemde, T\u00fcrk liras\u0131ndaki \u0131l\u0131ml\u0131 seyir ve petrol fiyatlar\u0131ndaki gerilemeye ba\u011fl\u0131 olarak d\u00fc\u015fen akaryak\u0131t fiyatlar\u0131, do\u011falgaz fiyatlar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fin etkisini s\u0131n\u0131rlam\u0131\u015ft\u0131r. Eyl\u00fcl ay\u0131nda do\u011falgaz fiyatlar\u0131nda yap\u0131lan ayarlaman\u0131n yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc etkisine ra\u011fmen, enerji grubu y\u0131ll\u0131k enflasyonunun baz etkisiyle gerilemeye devam edece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir. A\u011fustos ay\u0131nda t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnleri fiyatlar\u0131 y\u00fczde 20,84 oran\u0131nda artm\u0131\u015f ve grubun y\u0131ll\u0131k t\u00fcketici enflasyonuna katk\u0131s\u0131 0,99 puan y\u00fckselmi\u015ftir. GIDA ENFLASYONUNDA YAVA\u015eLAMA EYL\u00dcL DE DE S\u00dcR\u00dcYOR 4. A\u011fustos ay\u0131nda temel mal grubu y\u0131ll\u0131k enflasyonu 4,79 puanl\u0131k d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle y\u00fczde 13,02 olarak ger\u00e7ekle\u015fmi\u015ftir. Bu geli\u015fmede dayan\u0131kl\u0131 ve di\u011fer temel mal gruplar\u0131n\u0131n etkisi \u00f6ne \u00e7\u0131km\u0131\u015f, giyim grubu y\u0131ll\u0131k enflasyonu ise s\u0131n\u0131rl\u0131 bir art\u0131\u015f g\u00f6stermi\u015ftir. Dayan\u0131kl\u0131 mal grubu fiyatlar\u0131 beyaz e\u015fya fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015fa kar\u015f\u0131n, otomobil fiyatlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde gerilemi\u015ftir. Di\u011fer temel mallar grubu fiyatlar\u0131, 2010 y\u0131l\u0131n\u0131n Haziran ay\u0131ndan bu yana ilk defa s\u0131n\u0131rl\u0131 da olsa ayl\u0131k bazda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydetmi\u015ftir. Bir \u00f6nceki y\u0131ldan gelen belirgin baz etkisinin yan\u0131 s\u0131ra yak\u0131n d\u00f6nemdeki d\u00f6viz kuru geli\u015fmeleri ve iktisadi faaliyetteki \u0131l\u0131ml\u0131 seyrin etkisiyle temel mal grubu enflasyonundaki yava\u015flama e\u011filiminin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc de\u011ferlendirilmektedir. 5. Hizmet grubu fiyatlar\u0131 A\u011fustos ay\u0131nda y\u00fczde 1,12 oran\u0131nda y\u00fckselmi\u015f, grup y\u0131ll\u0131k enflasyonu 0,38 puan gerileyerek y\u00fczde 14,19 olmu\u015ftur. Y\u0131ll\u0131k enflasyon lokanta-otel ve haberle\u015fme gruplar\u0131nda gerilerken, kira ve ula\u015ft\u0131rma gruplar\u0131nda yatay seyretmi\u015f, di\u011fer hizmetlerde ise art\u0131\u015f g\u00f6stermi\u015ftir. Lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri kaynakl\u0131 g\u00f6r\u00fclen yava\u015flamada g\u0131da fiyatlar\u0131ndaki \u0131l\u0131ml\u0131 seyir de etkili olmu\u015ftur. Di\u011fer hizmetler grubundaki y\u00fcksek ayl\u0131k art\u0131\u015fta ise temel belirleyici \u00f6zel \u00fcniversite \u00fccretlerinde g\u00f6zlenen y\u00fckseli\u015f olmu\u015ftur. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcmle hizmet grubu ana e\u011filiminde s\u0131n\u0131rl\u0131 bir yava\u015flama izlenmi\u015ftir. Bu d\u00f6nemde, i\u00e7 talep ko\u015fullar\u0131n\u0131n hizmet enflasyonu \u00fczerindeki d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc etkisinin; baz\u0131 kalemlerdeki birikimli maliyet art\u0131\u015flar\u0131, reel birim i\u015fg\u00fcc\u00fc maliyetleri ve ge\u00e7mi\u015f enflasyona endeksleme e\u011filimine ba\u011fl\u0131 olarak s\u0131n\u0131rland\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilmektedir. Eyl\u00fcl ay\u0131nda, ula\u015ft\u0131rma hizmetlerinde \u015fehir i\u00e7i ula\u015f\u0131m kalemi kaynakl\u0131 fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6zlenece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir. 6. Son d\u00f6nemde a\u00e7\u0131klanan veriler iktisadi faaliyetteki \u0131l\u0131ml\u0131 toparlanma e\u011filiminin devam etti\u011fini g\u00f6stermektedir. Sanayi \u00fcretimi Temmuz ay\u0131nda, mevsim ve takvim etkilerinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olarak ayl\u0131k bazda y\u00fczde 4,3 oran\u0131nda y\u00fckselerek, Haziran ay\u0131nda uzat\u0131lan bayram tatilinin de etkisiyle g\u00f6r\u00fclen d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn ge\u00e7ici oldu\u011funu g\u00f6stermi\u015ftir. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm, son d\u00f6nemde sanayi \u00fcretimindeki art\u0131\u015f\u0131 destekleyen di\u011fer ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131 sekt\u00f6r\u00fc d\u0131\u015fland\u0131\u011f\u0131nda da korunmaktad\u0131r. \u00d6nc\u00fc g\u00f6stergeler, \u0131l\u0131ml\u0131 toparlanma e\u011filiminin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7eyrekte devam etti\u011fine ve iktisadi faaliyetin sekt\u00f6rel yay\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n bir miktar iyile\u015fti\u011fine i\u015faret etmektedir. 7. K\u00fcresel b\u00fcy\u00fcme g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcndeki zay\u0131flamaya ra\u011fmen rekabet g\u00fcc\u00fcndeki geli\u015fmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracat\u0131 art\u0131\u015f e\u011filimini s\u00fcrd\u00fcrmekte, \u00f6zellikle turizmdeki g\u00fc\u00e7l\u00fc seyir do\u011frudan ve ba\u011flant\u0131l\u0131 sekt\u00f6rler kanal\u0131yla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Son d\u00f6nemde ba\u015fta Avrupa Birli\u011fi \u00fclkeleri kaynakl\u0131 olmak \u00fczere k\u00fcresel b\u00fcy\u00fcme g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde k\u0131smi yava\u015flama sinyalleri g\u00f6zlenmekle birlikte d\u0131\u015f talep nispeten g\u00fcc\u00fcn\u00fc korumaktad\u0131r. Avrupa Birli\u011fi b\u00f6lgesine yap\u0131lan ihracat miktar\u0131ndaki k\u0131smi yava\u015flamaya ra\u011fmen, di\u011fer b\u00f6lgelerdeki g\u00fc\u00e7l\u00fc performans mevsimsellikten ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f alt\u0131n hari\u00e7 ihracat miktar endeksinin art\u0131\u015f e\u011filimini korumas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. Ayn\u0131 d\u00f6nemde, yabanc\u0131 ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131 ile seyahat ve ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k gelirlerindeki g\u00fc\u00e7l\u00fc art\u0131\u015f e\u011filimi de korunmu\u015f ve hizmet ihracat\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fcmeye deste\u011fi devam etmi\u015ftir. Turizmdeki g\u00fc\u00e7l\u00fc seyrin, ba\u015fta giyim olmak \u00fczere dayan\u0131ks\u0131z t\u00fcketim mallar\u0131 \u00fcretimi ve ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k hizmetleri gibi sekt\u00f6rler kanal\u0131yla ekonomiye yay\u0131l\u0131m\u0131, yurt i\u00e7i yerle\u015fik talebindeki zay\u0131f seyri k\u0131smen telafi etmektedir.8. B\u00fcy\u00fcme kompozisyonu d\u0131\u015f dengeyi olumlu etkilemektedir. Yurt i\u00e7i talep g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne ba\u011fl\u0131 olarak firmalar\u0131n d\u0131\u015f piyasalara y\u00f6nelme e\u011filimi ve pazar \u00e7e\u015fitlendirme esnekli\u011fi mal ihracat\u0131n\u0131 desteklemektedir. Gecikmeli d\u00f6viz kuru etkileri, krediler ve iktisadi faaliyetteki \u0131l\u0131ml\u0131 seyir ithalat talebini s\u0131n\u0131rlamakta, turizmdeki g\u00fc\u00e7l\u00fc seyirle birlikte d\u0131\u015f dengedeki iyile\u015fme h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde devam etmektedir. Bu do\u011frultuda, cari i\u015flemler dengesindeki iyile\u015fme e\u011filiminin s\u00fcrmesi beklenmektedir. 9. \u0130\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131 verileri nispeten zay\u0131f seyretmektedir. 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n May\u0131s d\u00f6nemi verilerine g\u00f6re Nisan d\u00f6nemine k\u0131yasla tar\u0131m d\u0131\u015f\u0131 istihdam azalm\u0131\u015f, tar\u0131m d\u0131\u015f\u0131 i\u015fsizlik oran\u0131 ise artm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130stihdam\u0131n sekt\u00f6rel kompozisyonu incelendi\u011finde, bir \u00f6nceki d\u00f6neme k\u0131yasla, sanayi istihdam\u0131 yataya yak\u0131n seyrederken, hizmet ve in\u015faat sekt\u00f6rlerinde istihdam d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydetmi\u015ftir. 10. \u00d6zetle, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde net ihracat\u0131n b\u00fcy\u00fcmeye katk\u0131s\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi; enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimiyle birlikte risk primi ve finansal ko\u015fullardaki iyile\u015fmenin ekonomideki kademeli toparlanmay\u0131 destekleyece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir. Bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm alt\u0131nda toplam talep ko\u015fullar\u0131n\u0131n enflasyona d\u00fc\u015f\u00fc\u015f y\u00f6nl\u00fc katk\u0131s\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmesi beklenmektedir. 11. K\u00fcresel iktisadi faaliyet, \u00f6zellikle Euro B\u00f6lgesi ve \u00c7in\u2019deki yava\u015flaman\u0131n etkisiyle ivme kayb\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken ba\u015fta imalat sekt\u00f6r\u00fcne ili\u015fkin veriler olmak \u00fczere gerileyen \u00f6nc\u00fc g\u00f6stergeler yava\u015flaman\u0131n devam edece\u011fine i\u015faret etmektedir. ABD ve \u00c7in aras\u0131ndaki ticaret anla\u015fmazl\u0131klar\u0131n\u0131n devam etmesi ve korumac\u0131l\u0131k \u00f6nlemlerinin ba\u015fka \u00fclkelere de yay\u0131lma ihtimali, Euro B\u00f6lgesi\u2019nde yava\u015flaman\u0131n belirginle\u015fmesi, Brexit\u2019e ili\u015fkin belirsizliklerin s\u00fcrmesi ve di\u011fer jeopolitik geli\u015fmeler k\u00fcresel ekonomi politikalar\u0131 \u00fczerindeki belirsizli\u011fin y\u00fcksek seyretmesine ve k\u00fcresel finansal piyasalardaki k\u0131r\u0131lganl\u0131klar\u0131n s\u00fcrmesine neden olmaktad\u0131r. S\u00f6z konusu unsurlar, k\u00fcresel ekonomik aktivite \u00fczerindeki a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc riskleri canl\u0131 tutmaktad\u0131r. 12. Emtia fiyatlar\u0131 k\u00fcresel iktisadi faaliyetin ivme kaybetmesiyle talep kaynakl\u0131 olarak d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc s\u00fcrd\u00fcrerek geli\u015fmi\u015f ve geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde enflasyondaki a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc seyri desteklemektedir. K\u00fcresel iktisadi faaliyetin yava\u015flamas\u0131na ek olarak, ham petrolde artan arz fazlas\u0131, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde ham petrol fiyatlar\u0131n\u0131n \u0131l\u0131ml\u0131 bir seyir izleyece\u011fine i\u015faret etmekle birlikte, jeopolitik riskler \u00f6nemini korumaktad\u0131r. 13. Yak\u0131n d\u00f6nemde k\u00fcresel iktisadi faaliyetin zay\u0131flamas\u0131 ve enflasyona dair a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc risklerin belirginle\u015fmesiyle geli\u015fmi\u015f \u00fclke merkez bankalar\u0131 para politikalar\u0131 geni\u015fleyici y\u00f6nde \u015fekillenmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Bu durum, geli\u015fmekte olan \u00fclke finansal varl\u0131klar\u0131na y\u00f6nelik talebi ve risk i\u015ftah\u0131n\u0131 desteklemekle birlikte, korumac\u0131l\u0131k \u00f6nlemleri ve k\u00fcresel ekonomi politikalar\u0131na dair di\u011fer belirsizlikler geli\u015fmekte olan \u00fclkelere y\u00f6nelen portf\u00f6y ak\u0131mlar\u0131 \u00fczerinde a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc risk unsurlar\u0131 olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. S\u00f6z konusu unsurlar\u0131n gerek sermaye ak\u0131mlar\u0131 gerekse d\u0131\u015f ticaret kanal\u0131yla finansal piyasalar ve yurt i\u00e7i iktisadi faaliyet \u00fczerinde olu\u015fturabilece\u011fi etkiler yak\u0131ndan takip edilmektedir. 14. T\u00fcrkiye \u00fclke risk primi, para politikas\u0131ndaki temkinli duru\u015f ve makroekonomik g\u00f6stergelerdeki iyile\u015fmenin yan\u0131 s\u0131ra, geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerde geni\u015fleyici y\u00f6nde \u015fekillenmeye ba\u015flayan para politikas\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne ba\u011fl\u0131 olarak Haziran ay\u0131n\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda geriledikten sonra dalgal\u0131 bir seyir izlemi\u015ftir. \u00dclke risk primi ve kur oynakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi ve s\u00fcregelen k\u00fcresel belirsizlikler ile jeopolitik riskler orta vadeli enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerindeki yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc riskleri canl\u0131 tutmaktad\u0131r. 15. Temmuz ay\u0131nda yap\u0131lan faiz indirimi ve takip eden d\u00f6neme ili\u015fkin indirim beklentileri kredi ve mevduat faizlerinin bir \u00f6nceki PPK d\u00f6nemine g\u00f6re belirgin oranda gerilemesine neden olmu\u015ftur. Mevduat faizlerindeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ra\u011fmen, T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n istikrarl\u0131 seyri ve enflasyon beklentilerindeki iyile\u015fmenin de etkisiyle son d\u00f6nemde mevduatta T\u00fcrk liras\u0131na y\u00f6nelimin artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir. T\u00fcketici kredilerinde destekleyici kredi paketleri ve mevsimsel ihtiya\u00e7lar\u0131n da etkisiyle canlanma g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, ticari kredi b\u00fcy\u00fcmesi yatay seyretmektedir. S\u00f6z konusu geli\u015fmede genel ekonomik g\u00f6r\u00fcn\u00fcme ili\u015fkin beklentilerin yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 arz y\u00f6nl\u00fc etkilere ilave olarak, ertelenmi\u015f kredi talebinin ve yat\u0131r\u0131mlardaki zay\u0131f seyrin etkili oldu\u011fu de\u011ferlendirilmektedir. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde, bankac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc likidite ve sermaye yeterlilik oranlar\u0131ndaki iyile\u015fmenin ve faizlerdeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn kredi b\u00fcy\u00fcmesini destekleyece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir. Kredi ko\u015fullar\u0131ndaki normalle\u015fmenin h\u0131z\u0131, kapsam\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirli\u011fi iktisadi faaliyet g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli olacakt\u0131r. GIDA F\u0130YATLARI ENFLASYONUN KISA VADEL\u0130 G\u00d6R\u00dcN\u00dcM\u00dc \u00dcZER\u0130NDE ETK\u0130L\u0130 OLAB\u0130LECEK R\u0130SKLERDEN 16. \u0130\u00e7 talep ko\u015fullar\u0131n\u0131n enflasyon \u00fczerindeki s\u0131n\u0131rlay\u0131c\u0131 etkisine kar\u015f\u0131n, enflasyon beklentilerinin bulundu\u011fu seviyeler orta vadeli enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerinde yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc risk olu\u015fturmaya devam etmektedir. Enflasyon beklentilerinin \u00e7\u0131palanmas\u0131, para politikas\u0131 etkinli\u011finin desteklenmesi ve enflasyon-b\u00fcy\u00fcme \u00f6d\u00fcnle\u015fiminin s\u0131n\u0131rlanmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan kritik \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. 17. G\u0131da fiyatlar\u0131n\u0131n seyri, enflasyonun k\u0131sa vadeli g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerinde etkili olabilecek risk unsurlar\u0131ndan biridir. \u0130\u015flenmi\u015f g\u0131da fiyatlar\u0131 \u00fczerindeki birikmi\u015f maliyet etkileri b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde tamamlanm\u0131\u015f ve bu grupta A\u011fustos ay\u0131nda \u0131l\u0131ml\u0131 bir fiyat art\u0131\u015f\u0131 kaydedilmi\u015ftir. \u0130\u015flenmemi\u015f g\u0131da enflasyonu ise olumlu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc korumaktad\u0131r. Bu \u00e7er\u00e7evede, g\u0131da fiyatlar\u0131n\u0131n seyrinin enflasyonun k\u0131sa vadeli g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerinde olu\u015fturabilece\u011fi risklerin Temmuz Enflasyon Raporu \u00f6ng\u00f6r\u00fclerine g\u00f6re a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nde seyretti\u011fi de\u011ferlendirilmektedir. 18. Enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcndeki iyile\u015fme devam etmektedir. \u0130\u00e7 talep geli\u015fmeleri ve parasal s\u0131k\u0131l\u0131k d\u00fczeyi enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc desteklemektedir. Enflasyonun ana e\u011filimine dair g\u00f6stergeler, arz y\u00f6nl\u00fc fakt\u00f6rler ve ithalat fiyatlar\u0131 enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc olumlu etkilemektedir. Bu geli\u015fmelere ba\u011fl\u0131 olarak, g\u00fcncel tahminler y\u0131lsonu itibar\u0131yla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu\u2019nda verilen \u00f6ng\u00f6r\u00fclerin bir miktar alt\u0131nda kalabilece\u011fine i\u015faret etmektedir. Bu \u00e7er\u00e7evede Kurul, enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc etkileyen t\u00fcm unsurlar\u0131 dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermi\u015ftir. Gelinen noktada, mevcut para politikas\u0131 duru\u015funun hedeflenen dezenflasyon patikas\u0131yla b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde uyumlu oldu\u011fu de\u011ferlendirilmektedir. 19. Kurul, enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f s\u00fcrecinin devaml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n, \u00fclke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin a\u015fa\u011f\u0131 gelmesi ve ekonomideki toparlanman\u0131n g\u00fc\u00e7 kazanmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmektedir. Enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn hedeflenen patika ile uyumlu \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fmesi i\u00e7in para politikas\u0131ndaki temkinli duru\u015fun s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi gerekmektedir. Bu \u00e7er\u00e7evede, parasal s\u0131k\u0131l\u0131\u011f\u0131n d\u00fczeyi ana e\u011filime dair g\u00f6stergeler dikkate al\u0131narak enflasyondaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn s\u00fcreklili\u011fini sa\u011flayacak \u015fekilde belirlenecektir. Merkez Bankas\u0131 fiyat istikrar\u0131 ve finansal istikrar ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda elindeki b\u00fct\u00fcn ara\u00e7lar\u0131 kullanmaya devam edecektir. ENFLASYONDA D\u00dc\u015e\u00dc\u015e \u0130\u00c7\u0130N PARA POL\u0130T\u0130KASINDAK\u0130 TEMK\u0130NL\u0130 DURU\u015e S\u00dcRD\u00dcR\u00dcLMEL\u0130 20. Kurul, son d\u00f6nemde \u00fclke risk priminde g\u00f6r\u00fclen iyile\u015fme s\u00fcrecinin devam etmesinin fiyat istikrar\u0131 ve finansal istikrar a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemini vurgulam\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsamda, para politikas\u0131 etkinli\u011finin desteklenmesi ve olas\u0131 enflasyon-b\u00fcy\u00fcme \u00f6d\u00fcnle\u015fiminin asgariye indirilmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan makro finansal politikalar\u0131n finansal oynakl\u0131k ve risk primini d\u00fc\u015f\u00fcrmeye odakl\u0131 bir \u015fekilde belirlenmesi ve maliye politikas\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilirli\u011finin g\u00fc\u00e7lendirilmeye devam edilmesi kritik \u00f6nem arz etmektedir. 21. Para politikas\u0131 duru\u015fu olu\u015fturulurken, maliye politikas\u0131na dair esas al\u0131nan g\u00f6r\u00fcn\u00fcm fiyat istikrar\u0131 ve makroekonomik dengelenmeye odakl\u0131, para politikas\u0131yla e\u015fg\u00fcd\u00fcm arz eden bir politika duru\u015fu i\u00e7ermektedir. Bu do\u011frultuda, y\u00f6netilen\/y\u00f6nlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalar\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015f enflasyona endeksleme davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olacak \u015fekilde belirlenece\u011fi varsay\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Maliye politikas\u0131n\u0131n s\u00f6z konusu \u00e7er\u00e7eveden belirgin olarak sapmas\u0131 ve bu durumun orta vadeli enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc olumsuz etkilemesi halinde para politikas\u0131 duru\u015funun da g\u00fcncellenmesi s\u00f6z konusu olabilecektir. 22. Para politikas\u0131 ve maliye politikas\u0131 aras\u0131nda kuvvetlendirilen e\u015fg\u00fcd\u00fcm\u00fcn s\u00fcrekli ve sistematik bir yap\u0131ya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesi y\u00f6n\u00fcnde y\u00fcr\u00fct\u00fclmekte olan ortak \u00e7abalar\u0131n fiyat istikrar\u0131n\u0131 sa\u011flamaya katk\u0131da bulunmas\u0131 beklenmektedir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra, enflasyondaki kat\u0131l\u0131k ve oynakl\u0131klar\u0131 azaltacak yap\u0131sal ad\u0131mlara devam edilmesi fiyat istikrar\u0131na ve dolay\u0131s\u0131yla toplumsal refaha olumlu katk\u0131da bulunacakt\u0131r. 23. A\u00e7\u0131klanacak her t\u00fcrl\u00fc yeni verinin ve haberin Kurul\u2019un gelece\u011fe y\u00f6nelik politika duru\u015funu de\u011fi\u015ftirmesine neden olabilece\u011fi \u00f6nemle vurgulanmal\u0131d\u0131r. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0 \u00a0