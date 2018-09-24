Ford F-Vision
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Tesla'nın en büyük rakibi! Yüzde 100 Türk üretimi F-Vision

Elon Musk’ın yılın başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’a en büyük rakip Sancaktepe’den çıktı. Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki dev Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından 4 ayda tasarlanan ve geliştirilen 4. seviye otonom sürüşe sahip ilk elektrikli kamyon olan ‘F-Vision’ tüm dünyada büyük ses getirdi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Tamamı Türkiye’de üretilecek şekilde planlarımızı yaptık” dedi.

24.09.2018 - 09:20 | Güncelleme:

Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ‘Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) göğsümüzü kabartan birçok gelişme yaşandı.

8 yıl önce Amerikan otomotiv devi Ford’u ağır ticari araç pazarına yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, bu doğrultuda 500 milyon doları bulan yatırımla geliştirdiği yüzde 90’ı yerli ilk global kamyon olan Ford F-Max’i Hannover’de dünyaya tanıttı.

5 yılda Türk mühendisleri tarafından geliştiren F-Max, daha yollara çıkmadan fuarın büyük ödülü olan “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü”ne layık görüldü. Daha önce alınan ticari araç ödülleri temsil edilen markaların geliştirdiği, üretiminin Türkiye'de yapılması özelliği taşıyordu ancak tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan F-Max'e verilen ödül bu açıdan da Türkiye'de bir ilk

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Ford Otosan dışında fuara Türk firmalar adeta çıkarma yapmış. BMC’den Karsan’a, Temsa’dan Anadolu Isuzu’ya kadar bir çok Türk şirketi dikkat çeken ve ilgi gören yenilikçi modellerini ilk kez Hannover’de sergiledi. Karsan, BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan elektrikli midibüsü ‘Jest Electric’i, BMC merakla beklenen ve yollara geri döndüğü yeni kamyon ailesi ‘Tuğra’yı, Temsa seri üretime hazır hale getirdiği elektrikli otobüsü ‘Avenue Electron’u ve Anadolu Isuzu ise fuarın en önemli araçlarından biri olan yüzde 100 elektrikli kamyonu ‘NPR 10 EV’yi dünyaya Almanya’dan tanıttı.

Ekonomik dalgalanma yüzünden iç pazarda oldukça gerileyen otobüs ve kamyon satışlarına karşı Hannover Türk şirketleri için ihraç pazarlarını ve adetlerini arttırmak için büyük bir fırsat olarak dikkat çekti.

TESLA'DAN DAHA İYİ

Dış basında geniş yer bulan araç ise tamamen Türkler tarafından tasarlanan ve geliştirilen geleceğin kamyonu ‘F-Vision’ oldu. Koç Holding ve Amerikan Ford ortaklığı olan Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki dev Ar-Ge merkezinde yaratılan bu yüzde 100 elektrikli ve 4. seviye otonom (sürücüsüz) kamyon konsepti, kısa bir süre önce Türkiye’yi de ziyaret eden Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi Elon Musk’ın 2018 yılının başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’ın en büyük rakibi.

Aslında Musk’ın tanıttığı kamyondan bile daha ileri seviyede olduğu rahatlıkla söylenebilir çünkü Tesla’nın elektrikli kamyonunda otonom 2. seviyede bulunuyor. Yani yarı otonom. Ford Otosan’ın geliştirdiği geleceğin kamyonu ise 4. seviye otonom özelliğine sahip.

F-Vision isimli kamyon konseptinin başındaki isim olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “F-Vision konsept aracımız gelecek için neler hayal ettiğimizin, hatta daha ötesinde neler üzerinde çalıştığımızın ipuçlarını veriyor. Teknoloji bizim için gelecek demek. Bu teknolojileri yıllardır yatırım yaptığımız Türkiye’nin en büyüğü olan Ar-Ge merkezimiz sayesinde hayata geçiriyor, geleceği şekillendiriyoruz” yorumunu yapıyor.

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