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Karsan'dan Elektrikli "Atak"!

Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki şehir içi yolcu otobüsü Atak’ın elektrikli versiyonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda dünyanın beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Atak Electric, sadece 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye kadar menzil sunan tamamen elektrikli altyapısıyla rakipleriyle yarışacak.

15.09.2018 - 13:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

8.1 metre uzunluğundaki Karsan Atak’ın tamamen elektrikli versiyonu, ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dinamik tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Karsan Atak Electric, alçak tabanıyla iniş ve binişlerde büyük kolaylık sağlarken, ergonomik özel tasarım koltukları, tekerlekli sandalye rampası ve yardımcı bağlantıları, USB çıkışları ve güçlü klima sistemiyle yolcularına üst düzey konfor vadediyor.

2,5 saate şarj oluyor!

230 kW güç ve tam 2.400 Nm tork üreten tamamen elektrikli motor, sıfır emisyon ve sessizlik özelliğiyle birlikte yüzde 24 eğimli yol koşullarında dahi tam performans sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen 5x44 kWs’lik batarya sistemiyle toplamda 300 km’ye kadar menzil sunan Karsan Atak Electric, sadece 2,5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

Panoramik ön görüş alanı, ergonomik kokpiti ve tamamen dijital gösterge tablosu ile sürücüsüne de yüksek konfor sunan 57 kişilik yolcu kapasitesine sahip Karsan Atak Electric’te, karoser yüksekliğini ayarlamaya imkan tanıyan Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyon sistemi de sunuluyor.

“Hedefimizde Batı Avrupa ülkeleri var”

Karsan Atak Electric’in sahip olduğu ileri teknolojiyle yüksek verimlilik ve konfor vaat ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Atak Electric, 300 km’ye kadar olan menzili ile rakiplerine ciddi oranda fark atıyor, böylece hizmet saatleri içerisinde aracı şarj etmek için bekleme yapmaya gerek kalmıyor ve kesintisiz şekilde hizmet verebiliyor. İlk kez IAA Hannover Fuarı’nda gün yüzüne çıkacak olan Atak Electric, için öncelikli hedefimiz ise Batı Avrupa ülkeleri pazarı olacak” ifadelerini kullandı.

“2019 yılında doğrudan seri üretime geçecek”

Karsan Atak Electric’in 2019 yılının yaz aylarında yollarda olacağını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Atak Electric, Karsan AR-GE ekibinin BMW ile birlikte, BMW’nin binek otomobillerinde kullandığı teknolojik altyapıyı kullanarak endüstriyelleştirmek üzere geliştirdiği bir prototip ve Hannover fuarında da bu prototipi ilk kez gösteriyoruz. Bu prototipi Karsan, diğer elektrikli araç geliştiren markalardan farklı olarak, ticari olarak da kendini kanıtlamış yüksek teknolojik altyapı kullanarak; çok kısa sürede seri üretime geçebilecek şekilde geliştirdi” bilgisini verdi.

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