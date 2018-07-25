Ford Otosan’ın üzerinde 5 yıldan bu yana çalıştığı yeni çekicisi nihayet gün ışığına çıktı. Dünya prömiyeri Eylül ayında Almanya’nın Hannover Fuarı’nda gerçekleşecek olan yeni çekici ekim ayında Türkiye’de, yeni yılın başından itibaren de Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.Motoru ve tasarımı Ford-Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen, Genel Müdür Haydar Yenigün tarafından da ‘big boy’ yani ‘iri oğlan’ olarak adlandırılan yeni 500 beygir gücündeki çekicisiyle Ford Trucks, Avrupa 7 kız kardeşler olarak anılan büyük kamyon markalarının yanında ‘erkek’ kardeş olarak yerini alacak.Ford Trucks’ı rekabet edeceği yedi kız kardeşler Mercedes, MAN, Scania, Renault, Volvo, DAF ve Iveco bazıları aynı şirket şemsiyesi altında olan güçlü Avrupalı markalar. Ancak Ford-Otosan bu rekabete ciddi hazırlanmış görünüyor. Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 900 uzun yol şoförü ve 44 filo yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak belirlenen ihtiyaçlar İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge merkezinde çalışan 1200 mühendis tarafından hayata geçirildi. Sürücülerin daha geniş, daha yüksek ve daha güçlü araç talepleri gerçekleştirildi. Araç tamamlandıktan sonra 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu.

40 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 beygirlik gücü ile yüksek performans sunarken, uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2,5 m. kabin genişliği, içinde rahatlıkla ayakta durulabilen 2 metre 16 santimlik yüksekliği ve ileri teknolojileri ile üst segmentte standartları yeniden belirleyecek. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip” dedi. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Yenigün, “2018 sonu itibarıyla 40, 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz” diye konuştu.

YERLİLİK 2020’DE YÜZDE 90’I AŞACAK

100 milyon Euro yatırımla tamamen Türkiye’de geliştirilen Eco Tork motoruyla İnönü fabrikasında üretilecek olan yeni çekicinin, 49,5 milyon Euro yatırımla geliştirilen yeni şanzımanın da devreye girmesiyle yerlilik oranı yüzde 100’e yaklaşacak. Genel Müdür Yenigün dünyada hiçbir milli ürünün yüzde 100 yerli olmasına imkan olmadığını belirterek, ulaştıkları yüzde 90’lık oranın çok ciddi olduğunu ifade etti.

TEKNOLOJİ PAKETİYLE GELECEK

Törende söz alan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise yeni çekicilerini her detayıyla tekrar tasarladıklarını belirtti. Turfan sözlerine şu şekilde devam etti: “ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita destekli hız kontrolü, multi medya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.”

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