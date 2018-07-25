40 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 beygirlik gücü ile yüksek performans sunarken, uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2,5 m. kabin genişliği, içinde rahatlıkla ayakta durulabilen 2 metre 16 santimlik yüksekliği ve ileri teknolojileri ile üst segmentte standartları yeniden belirleyecek. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip” dedi. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Yenigün, “2018 sonu itibarıyla 40, 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz” diye konuştu.
YERLİLİK 2020’DE YÜZDE 90’I AŞACAK
100 milyon Euro yatırımla tamamen Türkiye’de geliştirilen Eco Tork motoruyla İnönü fabrikasında üretilecek olan yeni çekicinin, 49,5 milyon Euro yatırımla geliştirilen yeni şanzımanın da devreye girmesiyle yerlilik oranı yüzde 100’e yaklaşacak. Genel Müdür Yenigün dünyada hiçbir milli ürünün yüzde 100 yerli olmasına imkan olmadığını belirterek, ulaştıkları yüzde 90’lık oranın çok ciddi olduğunu ifade etti.
TEKNOLOJİ PAKETİYLE GELECEK
Törende söz alan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise yeni çekicilerini her detayıyla tekrar tasarladıklarını belirtti. Turfan sözlerine şu şekilde devam etti: “ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita destekli hız kontrolü, multi medya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.”
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