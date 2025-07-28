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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay, Nurullah Efe'nin HKP liderliğini düşürdü | Son dakika haberleri

        Yargıtay, Nurullah Efe'nin HKP liderliğini düşürdü

        Yargıtay, HKP lideri Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından, parti kurucu üyeliğini, parti üyeliğini ve yöneticiliğini sonlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:06
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        Yargıtay'dan Nurullah Efe kararı
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        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirterek, Efe'nin kurucu üyeliğinin, parti üyeliğinin ve yöneticiliğinin sona erdiğini bildirdi.

        HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, MİT TIR'larıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu. Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

        Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'teki karar duruşmasında Nurullah Efe'yi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirdi.

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        GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ SONA ERDİ

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HKP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirildi.

        HKP'DEN AÇIKLAMA

        HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildiriminin "yok hükmünde" olduğunu savundu.

        Açıklamada, "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesinde bir takım yüz kızartıcı suçlar sayıldıktan sonra 'Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar'ın siyasi partilere üye olamayacakları öngörülmüştür. Bizim yöneticilerimizin ne bir yüz kızartıcı suçları vardır ne de haklarında hukuksuz yere verilmiş olan mahkûmiyet hükümleri 5 yıl ve üzeridir. Hal böyle olunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın keyfi işlemler tesis ettiği çok açıktır. Daha doğrusu bu işlemler yok hükmündedir" denildi

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