Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirterek, Efe'nin kurucu üyeliğinin, parti üyeliğinin ve yöneticiliğinin sona erdiğini bildirdi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, MİT TIR'larıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu. Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'teki karar duruşmasında Nurullah Efe'yi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirdi.

REKLAM

GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ SONA ERDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HKP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirildi.

HKP'DEN AÇIKLAMA

HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildiriminin "yok hükmünde" olduğunu savundu.