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Son dakika: Yeni Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Son dakika haberi... 29 Ekim´de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı´na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi. İETT'nin yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine Altur ile Havaş birlikte ve ayrıca Platform teklif vermişti, Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu ihaleyi kdv dahil 475 milyon 488 bin TL ile kazanmıştı

13.09.2018 - 11:37 | Güncelleme: DHA

İstanbul Yeni Havalimanı´na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.



4 Eylül´de yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor. İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı

İhale sonrası, sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak.

En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

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Yorumlar 4
  • Misafir 1 saat önce
    Yeni ihakeyi ya tupcuye ya da insaatciya verirler
  • Misafir 2 saat önce
    Hayırlara vesile olsun
  • Misafir 1 saat önce
    amin
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