Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 11 Nisan 2025 Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla Bodrum'da deprem! 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 11 Nisan Cuma verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Muğla Bodrum deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 11 Nisan 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Muğla Bodrum depremi ile ilgili gelişmeler 11 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 11 Nisan 2025 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        2

        MUĞLA BODRUM'DA DEPREM

        AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Saat 09.30'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.

        3

        MUĞLA DEPREM DETAYLARI

        Büyüklük:3.7 (Ml)

        Yer:Bodrum (Muğla)

        Tarih:2025-04-11

        Saat:09:30:48 TSİ

        Enlem:37.03611 N

        Boylam:27.68139 E

        Derinlik:6.97 km

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında bilgi almak için:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!