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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Temmuz 2025: Van, Antalya, Bingöl ve Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Van, Antalya, Bingöl ve Muğla'da deprem! 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi meydana gelen her sarsıntı sonrası güncelleniyor. Küçük büyük fark etmeksizin yaşanan tüm fay hattı hareketleri listede yerini alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 22 Temmuz 2025 listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:44
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        Son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler arasında depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ‘’22 Temmuz bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Bugün meydana gelen sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        MUĞLA BODRUM AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:13’te merkez üssü Ege Denizi olan 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 14.04 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9.96 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        3

        BİNGÖL’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:01’de Bingöl Yedisu merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15.85 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:16’da merkez üssü Akdeniz olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Antalya’nın Alanya ilçesine 82.58 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 14.58 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        5

        VAN’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 05:33’te merkez üssü İran Khoy, West Azarbaijan olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Van’ın Başkale ilçesine 45.71 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        22 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-22 08:13:36 36.84472 27.32611 9.96 ML 2.7 Ege Denizi - [14.04 km] Bodrum (Muğla)

        2025-07-22 07:01:25 39.43889 40.38639 15.85 ML 2.7 Yedisu (Bingöl)

        2025-07-22 06:16:01 35.93806 31.43583 14.58 ML 3.3 Akdeniz - [82.58 km] Alanya (Antalya)

        2025-07-22 05:33:02 38.37194 44.95917 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [45.71 km] Başkale (Van)

        7

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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