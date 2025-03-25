Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. 26 Mart Çarşamba günü verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde küçük büyük pek çok deprem meydana geldi. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Mart 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…