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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 28 Temmuz: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 28 Temmuz 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. İşte, 28 Temmuz son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:58
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        28 Temmuz son dakika depremler AFAD ve Kandilli tablosu üzerinden hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi

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        28 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        EGE DENİZİ

        27 Temmuz Pazar günü saat 08.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        EGE DENİZİ

        27 Temmuz Pazar günü Ege Denizi Midilli Adası’nda 2.1 büyüklüğünde saat 7.24’te deprem oldu

        KAHRAMANMARAŞ

        27 Temmuz Pazar günü Kahramanmaraş Nurhak’ta 1.6 büyüklüğünde saat 7.14’te deprem oldu.

        MALATYA

        27 Temmuz Pazar günü Malatya Pütürge’de 2.4 büyüklüğünde saat 5.22’de deprem oldu.

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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