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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Nisan 2025: Gümüşhane’de deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Gümüşhane'de deprem! 9 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Gümüşhane'de şiddetli bir deprem oldu. Gümüşhane deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 9 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:21 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:39
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Gümüşhane’de deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Nisan 2025 Son depremler listesi ile Gümüşhane deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler…

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        GÜMÜŞHANE’DE DEPREM!

        Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem çevre illerden de hissedildi.

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        AFAD VERİLERİ İLE GÜMÜŞHANE DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.2 (Mw)

        Yer:Kelkit (Gümüşhane)

        Tarih:2025-04-09

        Saat:06:09:28 TSİ

        Enlem:39.96778 N

        Boylam:39.58556 E

        Derinlik:5.09 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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