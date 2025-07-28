Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Suriye’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıkta kaydedildi. İşte, 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...