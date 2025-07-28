Son depremler listesi 29 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Temmuz 2025 son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri...
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Suriye’de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıkta kaydedildi. İşte, 29 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
SURİYE'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
29 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün meydana gelen 2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-07-28 14:25:53 41.78028 32.50944 15.7 ML 2.6 Amasra (Bartın)
2025-07-28 08:55:04 36.13333 27.70056 18.6 ML 2.7 Ege Denizi - [64.09 km] Datça (Muğla)
2025-07-28 07:29:37 38.08111 38.33333 7.0 ML 2.6 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-28 05:31:42 34.29889 37.10056 5.96 MW 4.1 Humus (Suriye) - [193.37 km] Yayladağı (Hatay)
2025-07-28 03:12:40 34.86083 36.88333 6.31 ML 2.8 Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.02 km] Yayladağı (Hatay)
2025-07-28 00:53:35 37.17333 30.22194 95.04 ML 2.6 Korkuteli (Antalya)
2025-07-28 00:43:18 38.5075 37.50278 7.0 ML 2.6 Darende (Malatya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.