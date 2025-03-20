Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor - Sorun ne zaman çözülecek?

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medya platformlarında patlak veren erişim krizi, bugün tüm interneti esir almış durumda. X, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi sosyal medya kanallarına erişimi engellemek için bant daraltma yolunun izlendiği belirtilirken, yetkililerden bu konu ile ilgili halen resmi bir açıklama da gelmiş değil.

YALNIZCA SOSYAL MEDYA DEĞİL TÜM İNTERNET YAVAŞLADI

Her şey 19 Mart sabahı saat 06:00 civarında başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerin “yolsuzluk ve terör” suçlamalarıyla gözaltına alınması, Türkiye’de bir deprem yarattı. Hemen ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişim kısıtlandı. Netblocks’un verilerine göre, saat 08:27 itibarıyla bu engellemeler doğrulandı. Downdetector’da ise sosyal medya platformalarının yanı sıra, kullanıcıların, banka uygulamaları, alışveriş uygulamaları, müzik uygulamaları gibi internet üzerinden çalışan birçok şeye erişim problemi yaşadığı vurgulandı.

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Muhalefet olayı “siyasi darbe” olarak nitelese de, hükümet kanadından henüz resmi bir gerekçe sunulmadı.

BANT DARALTMA DEVREDE

Sorun, sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Çarşamba günü ilerledikçe, genel internet hızı daha da çöküşe geçti. Türkiye çapında, video yüklemek imkansız hale gelirken, mesajlaşmalar dahi gecikmeye başladı. Aralarında haber sitelerinin de yer aldığı birçok web sitesi ise internetteki bu yavaşlamadan kaynaklı olarak açılmıyor.

Mobil operatörler, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları da sabit genişbant abonelerine olduğu gibi aynı sorun ile karşı karşıya. Bağlantı var ancak işlevi yok. Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzman olan Netblocks'a göre, 20 Mart sabahı saat 10:00 itibarıyla Türkiye’de bant daraltmanın devam ettiğini ve engellemelerin yüzde 70-100 arasında değiştiğini bildirdi. Şu aşamada VPN’ler bile bu sıkı önlemlere çare olamaz hale gelirken, VPN ile erişim sağlayabilenlerin bile yeteri kadar hızlı internet hizmeti alamadığı belirtiliyor.

KRİZ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK’dan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken internet krizinin sonunun ne zaman geleceği de henüz belirsizliğini koruyor. Ancak İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" ifadesi kullanılırken, bant daraltmanın da bu süre boyunca sürebileceği konuşuluyor.