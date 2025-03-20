VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi? - Türkiye’de internet bant daraltma ve güvenlik ikilemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan operasyonun, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ilgili olduğu belirtilirken, bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye başvurusu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilen mahkeme kararı doğrultusunda bant daraltma uygulandığı öne sürülürken, kullanıcılar çareyi VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarına yönelmekte buldu. Ancak bu uygulamaların işleyişi ve güvenliği konusunda pek çok kişi bilgi sahibi değil.

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Peki artık pek çok bilgimizin olduğu telefonlarımıza VPN uygulamarını indirmek ne kadar güvenli? VPN uygulamalarındaki güvenlik risklerini azaltmak için ne yapılmalı?

VPN KULLANIMI PATLADI, PEKİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen'in haberine göre sosyal medya erişimindeki kısıtlamalar, kullanıcıları VPN uygulamalarına yöneltti. Telefonlarına ve bilgisayarlarına VPN entegre eden pek çok kişi, bu şekilde yasaklı platformlara erişmeye çalışıyor. Peki, VPN tam olarak nasıl çalışıyor?

VPN, internet trafiğini şifreleyerek kullanıcının gerçek IP adresini gizleyen ve trafiği başka bir ülkedeki sunucular üzerinden yönlendiren bir teknolojidir. Örneğin, Türkiye’de bir kullanıcı VPN ile ABD’deki bir sunucuya bağlandığında, internet servis sağlayıcısı (ISS) ve BTK, bu kullanıcının ABD’den bağlanıyormuş gibi algılanmasını sağlar. Böylece Türkiye’deki erişim kısıtlamaları bypass edilmiş olur. Bu yöntem, özellikle sosyal medya platformlarına veya yasaklı sitelere erişim için yaygın bir şekilde kullanılıyor.

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VPN’LERİN GÜVENLİĞİ VE RİSKLERİ

VPN’lerin erişim sorunlarını çözmede etkili olduğu açık, ancak güvenlik açısından dikkatli olunması gereken bir alan. Bilinen ve güvenilir VPN servisleri (örneğin NordVPN, ExpressVPN gibi) genellikle güçlü şifreleme protokolleri kullanır ve kullanıcı verilerini korumayı taahhüt eder. Ancak piyasada çok sayıda ücretsiz veya bilinmeyen VPN uygulaması bulunuyor ve bu uygulamalar ciddi riskler barındırıyor.