KVK Kurumu VPN uygulamaları konusunda uyarıda bulundu

Yaklaşık 4 gün kadar önce BTK tarafından Instagram'ın erişime kapatılması ile birlikte kullanıcılar sosyal medya uygulamasına girebilmek için farklı yöntemler kullanmaya başladı. Kapatılan platforma ulaşabilmek için ise en popüler yöntemlerden bir tanesi, VPN kullanımı oldu.

Kişinin cihazının IP adresini başka bir ülkedeymiş gibi göstererek uygulamalara ve yasaklı sitelere girmeye imkan tanıyan bu özel ağlar konusunda ise KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından bir uyarı yayınlandı.

"KAYNAĞI BELİRSİZ UYGULAMALARA DİKKAT"

VPN uygulamaları güvenli mi? Haberi Görüntüle

KVKK sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarı paylaşımında, "Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz" ifadelerine yer verdi.