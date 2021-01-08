Sosyal medyaya reklam yasağı tartışması

BTK, yasada öngörülen sürede Türkiye’ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine önce 10’ar, ardından da 30’ar milyon TL ceza kesti. Üçüncü aşama yaptırım, reklam yasağı… Reklam yasağı için geri sayım başladı. 19 Ocak’a dek temsilci atamayan sosyal medya şirketleri, Türkiye'den reklam alamayacak.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ergün, HABERTÜRK’e bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Ergün, BTK Başkanı’nın, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesini yasaklayacağını söyledi. Ergün, bu kapsamda yeni sözleşmelerin kurulamayacağını, buna ilişkin para transferi yapılamayacağını vurguladı.

DOĞRUDAN İDARİ PARA CEZASI YOK

Bu yasağa uymayan firmalara doğrudan BTK tarafından idari para cezası verilmesinin öngörülmediğini vurgulayan Ergün, “Esasen bu yerinde bir uygulama zira rakip firmalar birbirlerinin ceza alması için bu platformlarda rakipleri adına reklam verebilirler. Bunun tespitinde de çeşitli zorluklar yaşanabilir” dedi.

ÜST KURULLAR DEVREYE GİREBİLİR

Ergün, düzenleyici kuruluşların reklam yasağı konusunda devreye girebileceğini belirterek, “Örneğin bankaların bu tür platformlara yüksek meblağlar ödeyerek reklam verdiğini biliyoruz. Reklam yasağının uygulanmasıyla birlikte bankaların düzenleyici kurum olan BDDK yasağa uymayan bankalara para cezası yaptırımı uygulayabilir. Bu durum diğer üst kuruluşlar açısından da aynı şekilde geçerlidir” diye konuştu.

ŞAHISLAR VE KÜÇÜK ŞİRKETLER

Peki, şahıslar ve diğer küçük ölçekli şirketler açısından durum ne? Yasakla birlikte bu platformlara verilecek reklamların bedellerinin muhasebeleştirilemeyeceğini anlatan Ergün, “Aksi durumda bu firmalar vergi usulsüzlüklerine yönelik yaptırımlarla karşılaşacaklardır” uyarısında bulundu.

Reklam yasağının, sosyal medya şirketlerinin temsilci açmalarında ¬etkili olacağı düşüncesinin bulunduğunu kaydeden Ergün, şöyle devam etti:

“Neticede bu yasakla birlikte sosyal medya firmaları reklam gelirlerinden mahrum kalacaklardır. Esasen büyük ticari kayıplara uğrayacak olanlar da bizzat bu firmalardır. YouTube ile yapılan müzakereler olumlu yönde ilerlemektedir ve yakın zamanda temsilcilik açacağı düşünülmektedir. Mahkeme kararlarının uygulanması noktasında diğer platformlara göre daha uyumlu olan Facebook grubunun ise temsilcilik açma konusunda aynı uyumu göstermediğini görmekteyiz. Bu tavır diğer bazı sosyal medya firmalarını da doğrudan etkilemektedir. Sosyal medya firmalarının her ne kadar birbirlerinden bağımsız olduğu bilinmekteyse de YouTube’un ardından, temsilcilik açma noktasında benzer tavırlar sergileyecekleri düşünülmektedir.”

AYM’DE DEVAM EDEN DAVA

İdarenin, temsilcilik açmayı kabul etmemeleri halinde bant genişliğini daraltmada kararlı olduğunu ifade eden Ergün, “Anayasa Mahkemesi’nin önünde bu konuyla ilgili yargılamanın devam ettiği unutulmamalıdır” dedi.