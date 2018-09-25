Söz 53. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Yeni sezonda da dikkatleri üstüne çeken Söz'de Yavuz'un Tim'e geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Ancak Söz'ün bu akşamki 52. bölümünde beklenmeyen bir şey oldu ve Su ve Çaylak’ın düğününe gittti. Bu düğünde yaşanan büyük tehlikede Yavuz yaralandı. İşte Söz 53. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve Söz 52. son bölüm...

SÖZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz'ün yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz Söz 53. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Söz yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilrisiniz.

SÖZ 52. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz Tim’e Geri Dönecek mi?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem ve Derya Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.

Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.

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