Söz heyecanın eksik olmadığı 53. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından gözler 54. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Söz 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz dizisinde son bölümde yaşananlar ve merak edilen sorunun cevabı...

SÖZ 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.

Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.

SÖZ 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yavuz ve Dragan'ın karşı karşıya geldiği; macera veheyacanın eksik olmadığı Söz 53. bölümün ardından gözler, Söz 54. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Dizinin izleyicileri Söz 54. bölümde yaşanacakları araştırıyor. Ancak hemen belirtelim ki Söz 54. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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