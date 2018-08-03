Spor salonlarında karşılaşılan komik görüntüler

Spor salonlarında karşımıza çıkan belli tipleri az çok sayabiliriz. Ayna karşısında fotoğraf çekilenler, 2 dakika çalışıp kaslarına bakanlar ve daha pek çok örnek verebiliriz konuyla ilgili. Bir de spor salonunda görüp görülebilecek en nadir tipler var ki biz de o kişilerin fotoğraflarını bir araya getirdik. İşte her spor salonunda karşılaşamayacağınız komik kareler...