Stajyer oyuncuları kimler? Stajyer filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. ABD yapımı Stajyer filmi 194.6 milyon dolarlık hasılatla son dönemin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Stajyer filminin ayrıntıları haberimizde.

STAJYER OYUNCULARI KİMLER?

Nancy Meyers'in yönetmen koltuğunda oturduğu Stajyer filminin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine, Zack Pearlman, Jason Orley, Christina Scherer, JoJo Kushner, Nat Wolff, Linda Lavin, Celia Weston, Steve Vinovich, Molly Bernard, C.J. Wilson, Paulina Singer yer alıyor.

STAJYER FİLMİNİN KONUSU

70 yaşında dul bir emekli olan Ben Whittaker hala yapabileceği bir şeyler olduğunu göstermek için genç ve güzel Jules Ostin tarafından kurulmuş bir moda sitesine kıdemli stajyer olarak katılır.