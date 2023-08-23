Su böreği tarifi ve yapılışı: Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? Elde tek tek açılan, ince hamur arasına koyulan peynirin lezzetiyle birleşen su böreği çay yanına en iyi giden yiyeceklerden biridir. Diğer börek türlerinden ayrılan su böreği yapımı biraz meşakkatli olarak bilinir. Her ne kadar uğraştırıcı olsa da sonunda ortaya çıkan lezzet tüm bunlara değer. Siz de evinizde su böreği yapmak istiyor fakat tarifini bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız su böreği tarifi ile çayın yanına nefis bir sunum hazırlayabilirsiniz. Hadi gelin su böreği nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler birlikte bakalım.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:35 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:35 facebook

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