Kremalı makarna tarifi ve yapılışı: Kremalı makarna nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Makarna birçok yemeğin yanına yakıştığı gibi tek başına da tüketilebilen doyurucu ve besleyici bir yemektir. Makarna birden fazla şekilde üretilerek pek çok şekilde tüketilebilir. Sade tüketilebileceği gibi salçalı, kremalı, bolonez soslu, tavuklu ve kıymalı gibi çeşitlerle sunulabilir. Makarnanın en lezzetli hallerinden biri de kremalı olanıdır. Siz de evde yapımı kolay ve pratik olan kremalı makarna tarifi ile doyurucu ve lezzetli bir makarna yiyebilirsiniz. Sizin için özenle derlediğimiz kremalı makarna tarifini uygulayarak gerek ailenizin gerek ise misafirlerinizin damaklarını şenlendirmeye var mısınız?
Makarna sevemeyeni çok fazla bulunmayan bir yiyecek olarak karşımıza çıkar. Özellikle çocukların severek tükettiği makarnalar artık çok farklı soslar ile sunulmaktadır. Son yıllarda makarna kültürünün giderek geliştiği ve sadece makarnaya servisi yapılan özel restoranların açıldığına şahit olmaktayız. Böyle olunca da karşımıza pek çok farklı teknikle yapılan makarnalar çıkmaktadır.
Makarna yapılışı itibariyle kolay ve pratik olarak görülür. Özellikle öğrenciler için en pratik yiyecekler arasındadır. Makarna birçok yemeğin yanına eşlikçi olarak servis edilebildiği gibi tek başına da oldukça doyurucu olmaktadır. Özellikle köfte ve patates yanına çok yakışmaktadır. Peki, siz makarnayı nasıl tüketmeyi tercih ediyorsunuz?
Birden fazla sos hazırlanarak tüketilebilen makarna son zamanlarda kremalı haliyle oldukça popüler diyebiliriz. Kremalı makarna yapılışı için çok fazla malzemeye gerek yok. Sıvı krema, karabiber, tuz, kaşar peyniri gibi her evde bulunan ya da kısa sürede temin edebileceğiniz malzemelerle siz de lezzetli bir kremalı makarna yapabilirsiniz.
Kremalı makarna yaparken kullandığınız kremanın taze olmasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer krema taze değil ise makarna sosunda kesilme meydana gelebilir. Aynı zamanda sıvı krema içerisinde süt bulunduğu için istenmeyen zehirlenmelere yol açabilir. Kremalı makarna sunumunda kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Bunun yanında damak zevkinize göre başka çeşitlerde peynirlerle de sunum yapabilirsiniz.
Kremalı Makarna Malzemeleri
Kremalı Makarna Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!