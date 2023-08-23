Kremalı makarna tarifi ve yapılışı: Kremalı makarna nasıl yapılır, malzemeleri neler? Makarna birçok yemeğin yanına yakıştığı gibi tek başına da tüketilebilen doyurucu ve besleyici bir yemektir. Makarna birden fazla şekilde üretilerek pek çok şekilde tüketilebilir. Sade tüketilebileceği gibi salçalı, kremalı, bolonez soslu, tavuklu ve kıymalı gibi çeşitlerle sunulabilir. Makarnanın en lezzetli hallerinden biri de kremalı olanıdır. Siz de evde yapımı kolay ve pratik olan kremalı makarna tarifi ile doyurucu ve lezzetli bir makarna yiyebilirsiniz. Sizin için özenle derlediğimiz kremalı makarna tarifini uygulayarak gerek ailenizin gerek ise misafirlerinizin damaklarını şenlendirmeye var mısınız?

Makarna sevemeyeni çok fazla bulunmayan bir yiyecek olarak karşımıza çıkar. Özellikle çocukların severek tükettiği makarnalar artık çok farklı soslar ile sunulmaktadır. Son yıllarda makarna kültürünün giderek geliştiği ve sadece makarnaya servisi yapılan özel restoranların açıldığına şahit olmaktayız. Böyle olunca da karşımıza pek çok farklı teknikle yapılan makarnalar çıkmaktadır.

Makarna yapılışı itibariyle kolay ve pratik olarak görülür. Özellikle öğrenciler için en pratik yiyecekler arasındadır. Makarna birçok yemeğin yanına eşlikçi olarak servis edilebildiği gibi tek başına da oldukça doyurucu olmaktadır. Özellikle köfte ve patates yanına çok yakışmaktadır. Peki, siz makarnayı nasıl tüketmeyi tercih ediyorsunuz?

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Birden fazla sos hazırlanarak tüketilebilen makarna son zamanlarda kremalı haliyle oldukça popüler diyebiliriz. Kremalı makarna yapılışı için çok fazla malzemeye gerek yok. Sıvı krema, karabiber, tuz, kaşar peyniri gibi her evde bulunan ya da kısa sürede temin edebileceğiniz malzemelerle siz de lezzetli bir kremalı makarna yapabilirsiniz.

Kremalı makarna yaparken kullandığınız kremanın taze olmasına dikkat etmeniz gerekir. Eğer krema taze değil ise makarna sosunda kesilme meydana gelebilir. Aynı zamanda sıvı krema içerisinde süt bulunduğu için istenmeyen zehirlenmelere yol açabilir. Kremalı makarna sunumunda kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Bunun yanında damak zevkinize göre başka çeşitlerde peynirlerle de sunum yapabilirsiniz.

Kaç kişilik:4-5 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi:15 dakika

Kalori:1 porsiyon 326 kalori

Kremalı Makarna Malzemeleri

1 paket dilediğiniz makarna çeşidi

1 tatlı kaşığı tuz (makarnayı haşlarken kullanılacak)

1 paket sıvı krema (200 ml)

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı kuru fesleğen (isteğe göre kullanabilirsiniz)

4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Kremalı Makarna Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kremalı makarna yapımı için geniş bir tencere alalım ve içerisini su ile dolduralım. Yaklaşık 1 litre kadar doldurabilirsiniz.

Tencereye koyduğunuz suyu kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içerisine tuz ilave edelim ve 1-2 kere karıştıralım.

Ardından su kaynadığında içerisine 1 paket makarnayı dökelim.

Makarna paketi üzerinde yazan kaynama süresini dikkate alarak makarnamızı pişirelim. Dilerseniz makarnanınız birbirine yapışmaması için tencereye birkaç damla sıvı yağı ilavesi yapabilirsiniz.

Makarnanız haşlandığında bir süzgeç alalım ve makarnayı içerisine döküp suyu süzelim.

Bir kenarda makarnanın kremasının yapımına başlayalım.

Bir tava alalım ve 200 ml sıvı kremayı içerisine dökelim ve ısıtmaya başlayalım.

Krema içerisine tuz, karabiber ve kuru fesleğeni ekleyelim.

Kremamızı güzelce karıştıralım.

Krema kıvam almaya başladığında yoğunlaşmaya başlar. Hafifçe yoğunlaşmaya başlayan kremamızın içerisine artık makarnamızı dahil edebiliriz.

Suyu süzülen makarnamızı kremanın içerisine ilave edelim.

Kaşık yardımıyla krema ve makarnamızı karıştıralım ki sosu iyice içine çeksin.

Kremalı makarnamızı servis tabağına alabilirsiniz.

Servis aşamasında rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini makarnanızın üzerine serperek servis edebilirsiniz. Dilerseniz mozzarella peynir rendeleyip onunla da sunum yapabilirsiniz.

Kremalı makarnanız hazır.

Afiyet olsun!

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