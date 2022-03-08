Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı – Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı, Anlamı (Meali) ve Türkçe Okunuşu – Subhaneke Duası Nasıl ve Ne Zaman Okunur?

Sübhaneke duası okunuşu 0:00 / 0:00

Sübhaneke duası, İslam dini için büyük önem taşıyan dualardandır. Farz olan namaz ibadetini yerine getirirken tekbir getirdikten sonra ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Bilindiği gibi, namazda okunması gereken dualar ve sureler vardır. Subhaneke duası da bunlardan birisidir. Sübhaneke duası okunuşu, “Sübhânekellâhümme ve bi hamdik” şeklinde başlar.

Subhaneke okunuşu bilmek önem arz eder; çünkü beş vakit namazlarda okunmaktadır. Ezberlemek isteyenler için Subhaneke anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ile fazileti hakkında bilgiler hemen aşağıda yer alıyor.

SÜBHANEKE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük.

* “Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

SÜBHANEKE DUASI YAZILIŞI

SÜBHANEKE DUASI DİNLE

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,

İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce.

Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

SÜBHANEKE DUASI FAZİLETLERİ

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durumun üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir. Ve bu duayı okuyan meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. "Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır." diyerek Allah'tan yardım talep ediyoruz.

NAMAZLARDA SÜBHÂNEKE OKURKEN ‘VE CELLE SENÂÜK’ KISMI NİÇİN OKUNMAZ?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

SÜBHANEKE DUASI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Ebû Said El Hudrî radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman, tekbir alır, sonra: “Ey Allah’ım seni tesbih eder, ve sana hamd ederh rim. Senin ismin yücedir. Celâlin uludur. Senden başka ilâh yokttur,” derdi. Sonra da üç kere:

“Allah’tan başka ilâh yoktur.” Üç kere:

“Allah (şanına lâyık) büyüklükle büyüktür. Şeytandan ve onun şerrinden, kibirinden, sıkmasından bilen işiten Allah’a sığınırım.”

derdi. (Tirmizi, Ebvâbu’s-Salât, b. 179, n. 242, s. 9, c. 2)

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