Kur'an-ı Kerim'in doksan dokuzuncu suresi olan Zilzal suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. İniş sırasına göre 93. suredir ve tamamı 8 ayetten oluşur. Adını, ilk ayetinin son kelimesinden alır. Zelzele suresi olarak da anılır. Birçok İslami kaynakta, Zilzal suresi duası faziletleri, anlamı, sırları ve meali ile ilgili önemli bilgiler bulunur. Bu yüzden Zilzal suresi okunuşu bilmek önemlidir. Zilzal suresi okunuşu gün içerisinde belirli zamanlarda yapılmalıdır. Bu surenin fazileti, faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Zilzal suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti, hikmeti ve Zelzele duası dinle seçeneği hakkında bilgiler içeriğimizin devamında yer alıyor...

ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

ZİLZAL SURESİ DİNLE

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

ZİLZAL SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).

ZİLZAL SURESİ KONUSU

Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

ZİLZAL SURESİ FAZİLETİ

Surenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabi Resûlullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lâm râ’”, “hâ mîm” veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur” (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, “Şehru ramażân”, 9; İbrâhim Ali, s. 302-303, 360-361). Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur’an’ın yarısına, İhlâs’ın üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 10; İbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur’an’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasına, sûrenin âhiret ahkâmını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Rûḥu’l-meʿânî, XXX, 602). İsmâil Hakkı Bursevî Tefsîru Sûreti’z-Zelzele adıyla bir risâle kaleme almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a).

ZİLZAL SURESİ TEFSİRİ (KUR'AN YOLU)

Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yerküresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelecek ve dağlar yerlerinden kopup savrulacak, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmayacaktır (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. Âyette belirtilen “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ile ne kastedildiği hususunda öne çıkan açıklamalar şunlardır: a) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; b) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.

“O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır.” meâlindeki 4-5. âyetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mâce, “Zühd”, 31). b) O gün Allah’ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla âdeta dünyanın son bulduğunu ve âhiretin geldiğini haber verir (Râzî, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Âyetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır.

ZİLZAL SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

Zilzal ya da Zilzele suresi, Medine döneminde inmiştir.

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir.

Nisa suresinden sonra, Hadid suresinden önce inmiştir.

ZİLZAL SURESİ KAÇ AYET?

Zilzal suresi, 8 ayetten oluşmaktadır.

ZİLZAL SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

Zilzal suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Zilzal suresi, 599. sayfada yer almaktadır.

ZİLZAL (ZELZELE) SURESİ KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

Zilzâl sûresi yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları (eskāl) dışarıya atacağı günü hatırlatılmakla başlar. Diğer âyetlerde sûra üfürülmekle vuku bulacağı ifade edilen bu olayın (ez-Zümer 39/68) ikinci üfleyişle meydana geleceğini söylemek mümkündür. 2. âyette yer alan “eskāl” kelimesi Taberî ve İbn Kesîr’e göre yerin karnındaki (kabirlerdeki) ölüleri anlatır. Buna yer küresinin kendi içinde sakladığı çeşitli maden ve hazineler de eklendiği takdirde bu yer sarsıntısını birinci ve ikinci üfleyiş olarak kabul etmek gerekir. Ardından, tasvir edilen durum karşısında inkârcılar veya bütün insanlar hayrete düşüp, “Arzın bu hali nedir?” diyeceklerdir. O gün Cenâb-ı Hakk’ın ilhamıyla yer küresi, üzerinde işlenen bütün amelleri haber verecektir. Dünyada peygamberlerin tebliğlerine doğrudan veya dolaylı biçimde muhatap olan insanlar tek başlarına ve dağınık şekilde hesap yerine geleceklerdir. Zerre kadar iyilik yapan da zerre kadar kötülük yapan da karşılığını bulacaktır.

ZİLZAL SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

Zilzal suresi, adını, ilk ayetinin sonunda kelimeden almıştır.

Zilzal suresi, kıyametin başlamasıyla yeryüzünün şiddetli sarsılmasından ve evrenin tasarımının yok olacağından bahsettiği için Zelzele suresi adıyla da anılmaktadır.

ZİLZAL SURESİ NE ZAMAN OKUNMALI?

Zilzal suresi, zaman ve mekân ayırt etmeksizin okunacak sureler arasındadır.

Zilzal suresini deprem ya da zelzele olduğunda okumalıyız gibi düşüncelere vardır; ancak sure depremden çok kıyamet gününde yaşanacak depremden çok daha büyük felaketler olacağını anlatır. Zilzal suresinin tefsirine göre; yeryüzü içindeki hazineleri dışarı çıkarması, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması, yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması gibi çok büyük olaylar meydana gelecektir.

Hz. Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İzâ Zülzilet” suresi Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

İ. Abbas’dan (ra)’dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İza Zülzilet suresi Kur’ân-ı Kerim’in yarısına denktir. Kul hüvallahü ehad (İhlas) suresi Kur’ân-ı Kerim’in üçte birine denktir. Kul yâ eyyühe’l Kâfirün suresi de Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” (Tirmizi)

ZİLZAL SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

Zilzal suresinin ne amaçlı okunabileceklerine dair bazı dini kaynaklarda belirtilenler şunlardır:

Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere Zilzal suresi okunur.

Bir kimse, Zilzal suresini namaz içerisinde çok kez okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.

Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allah’u Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

ZİLZAL SURESİ DEPREM İÇİN OKUNUR MU?

Zilzal suresi halk arasında deprem okunduğu zaman okunmalı gibi bir düşünce şekli olsa da surede depremden çok, ansızın bizleri yakalayacak olan kıyamet günü dehşetinin üzerinde durulmaktadır.

ZİLZAL (ZELZELE) SURESİ NASIL KOLAY EZBERLENİR?

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün surelerin kolay ezberlenmesi için bol bol tekrar yapılması gereklidir. Zilzal suresi ezberlemek isteyen bir kişi, her ayeti en az üç kere okumalı ve sesli bir şekilde tekrar yapması yeterlidir.

ZİLZAL SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Zilzal suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Zilzal suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

ZİLZAL SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Zilzal suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

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