Salli Barik duaları okunuşu 0:00 / 0:00

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası, İslam dini için büyük önem taşıyan dualardandır. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namazlarda okunan dualar arasında yer alır. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu bilmek önemlidir. Allahümme Salli duası, “Allâhumme salli alâ Muhammedin” şeklinde başlar. Allahümme Barik duası okunuşu ise “Allâhumme barik alâ Muhammedin” olarak başlar.

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu bilmek önem arz eder; çünkü beş vakit namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için Salli Barik duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler hemen aşağıda yer alıyor.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Salli ve Barik duaları namazın son oturuşunda, selam vermeden önce okunan dualardır. Kur’an-ı Kerim’de ayet olarak geçmemesine rağmen namazlarda okunması makbuldür. Allahümme Salli okunuşu şu şekildedir:

“Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.”

ALLAHÜMME SALLİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahümme Salli Türkçe anlamı şu şekildedir:

“Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Bu duada Allah'tan Hz. İbrahim ve ümmetine selam verdiği gibi Hz. Muhammed ve ümmetine selamet vermesi niyaz edilir. Allah, Ülü'l Azm peygamberinden biri olan Hz. İbrahim'in dualarını kabul etmiş ve onu ateşten korumuştur.

Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesi rüyasında vahyedilmiştir. Onun bu imtihanı daha sonrasında gökten bir Koç inmesi ile birlikte tamamlanmıştır. Burada da Allah'ın Hz. İbrahim'e selamet ve rahmet ettiği görülür. Duada geçen ''mecid'' kelimesi aynı zamanda cömertlik ve zenginlik anlamına gelir. Hz. İbrahim çok yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu ''bilge bir erkek çocukla'' müjdelemiş olması da cömert olduğunun bir göstergesidir. Babası İsmail'e rüyasını anlattığında hiçbir şekilde karşı koymamış ve ''sana emredileni yap, beni sabredenlerden bulacaksın'' diye cevap vermiştir.

Tüm bunların ışığında Hz. İbrahim ve ümmetine verilen selamet, Hz. Muhammed ve ümmetine de verilsin diye Salli duası okunur. Biz de Hz. Muhammed'in ümmetinden olduğumuz için bu duaları okumak farz olmasa bile vaciptir.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Salli duası, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetinde, Teravih namazlarının ikinci rekatında, Cuma hutbelerinde okunur. Aynı zamanda cenaze namazlarında ikinci tekbirden sonra da edilen bir duadır.

SALLİ BARİK DUALARI DİNLE

ALLAHÜMME BARİK DUASI OKUNUŞU

Allahümme Barik okunuşu şu şekildedir:

“Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.”

ALLAHÜMME BARİK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahümme Barik Türkçe anlamı şöyledir:

“Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

ALLAHÜMME BARİK DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Allah bu duada geçtiği gibi ''hamid'' ve ''mecid'' olduğu için insanlığa peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin sayısı bazı kaynaklarda 20 bin, bazılarında ise 100 bine yakındır. Bununla birlikte Allah'ın verdiği sonsuz nimetler de onun rahmetinin bir göstergesidir. Müslümanlar bu nimetlere layık olmak için namaz, oruç, Hac, zekat ibadetlerini aksatmadan yerine getirmeli ve bol bol şükretmelidir.

Sofralarımızdaki yiyecekler, meyve-sebzeler ile yağmur, güneş, su gibi doğal zenginlikler de Allah'ın nimetleri arasındadır. Nimetlere şükrettiğimiz gibi onları ihtiyacı olan, fakir ve muhtaç kişilerle de paylaşmalıyız. Bu hem bereketi arttırır hem de günahlardan arındırır. ''Veren el alan elden üstündür'' hadisi de nimetlerin paylaşılması gerektiğini bize öğütler.

ALLAHÜMME BARİK DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Barik duası da Salli duası gibi, Teravih ve cenaze namazlarında okunur.

Cuma hutbelerinde de okunan Barik duasıyla Müslümanlar Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed'e salavat ederler.

SALLİ BARİK DUALARI FAZİLETLERİ, FAYDALARI VE SIRLARI

İslam âlimlerine göre, Salli ve Barik dualarının fazileti, faydaları ve sırları epey fazladır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Allahümme Salli ve Allahümme bârik duaları, müminler için önemli dualar arasında yer alır. Salli ve bârik dualarının içerisinde Salavatı Şerife bulunmasından dolayı pek çok hikmeti barındırır.

Salli ve Bârik dualarının okunması ve sadece namaz içerisinde değil; gün içerisinde okunması Salavatı Şerife sevabı almaya vesile olurken günahların affolunması ve ibadetlerin kabulüne de vesile olmaktadır.

Salli ve Bârik dualarını okumak işlerin yolunda gitmesine ve sıkıntı ve kederden uzak kalmaya vesile olmaktadır.

Salli ve Bârik dualarını tesbihat şeklinde okumak ve dua etmek bu dualar hürmetine bağışlanma ve günahların affına niyet etmek oldukça faziletli ve faydalı olmaktadır.

Salli ve Bârik duaları rızkın açılmasına ve bereketlenmesinde faydalı olan dualardandır.

ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BARİK DUASI NASIL EZBERLENİR?

Salli ve Bârik duaları kolay ezberlenebilen dualar arasındadır.

Salli ve Bârik duaları fazileti pek çok olan dualardan olduğu için ezberlenmesi ve sık sık okuması tavsiye edilir.

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