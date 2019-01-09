Suçlu filmi, tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope'in, gizemli bir şekilde öldürülmesiyle başlıyor. Suçlu filminin başrolünde ise Kevin Costner yer alıyor. İşte aksiyon ve dram tarzında film sevenler için Suçlu konusu ve oyunduları...

SUÇLU OYUNCULARI

Aksiyon, dram ve suç kategorilerinde yer alan 2016 yapılı Suçlu'nun yönetmen koltuğunda Ariel Vromen oturuyor. Suçlu filminin oyuncu kadrosunda ise Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Ryan Reynolds bulunuyor.

SUÇLU KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds),gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.

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