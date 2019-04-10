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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Süheyl Uygur, önceki akşam annesi Necla Uygur ile önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. anne-oğul, ilk olarak Maçka Demokrasi Parkı'nda gezip daha sonra yemek yedi. Mekan çıkışı basın mensuplarına fotoğraf veren Uygur ailesinden Süheyl, “Hava güzeldi. Anneciğim dışarı çıkmak istedi, kıramadım. Malum kendisi hem annem, hem de babamızın yadigarı” dedi.