Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde finalin adı: Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde finalin adı: Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet

        Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Vakıfbank'ı 25-23, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Şampiyonu belirleyecek final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filede finalin adı: Eczacıbaşı-F.Bahçe
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi yarı final serisinde Vakıfbank ile deplasmanda karşılaştığı maçı 25-23, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 kazanarak seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

        Hakemler: Saadettin Deneri, Tuncay Sevim

        Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Carutasu, Frantti, Ogbogu, Ayça (L), Aylin (L), Van Aalen, Derya, Bahar, Thompson

        Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Gray, Yaprak, Stevanovic

        Setler: 23-25, 20-25, 22-25

        Süre: 94 dakika (37,28,29)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Seyir halindeyken bıçaklandı!
        Seyir halindeyken bıçaklandı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?