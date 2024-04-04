Sultanlar Ligi'nde finalin adı: Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet
Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Vakıfbank'ı 25-23, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Şampiyonu belirleyecek final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi yarı final serisinde Vakıfbank ile deplasmanda karşılaştığı maçı 25-23, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 kazanarak seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Saadettin Deneri, Tuncay Sevim
Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Carutasu, Frantti, Ogbogu, Ayça (L), Aylin (L), Van Aalen, Derya, Bahar, Thompson
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Gray, Yaprak, Stevanovic
Setler: 23-25, 20-25, 22-25
Süre: 94 dakika (37,28,29)