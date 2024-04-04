Başakşehir - Beşiktaş: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 16. dakikada Colley'in golüyle öne geçerken, Başakşehir'e puanı getiren gol 90+5'te eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
16. dakikada Colley'in golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, son dakikalarda yıkıldı.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, Başakşehir adına 90+5'te puanı getiren golü kaydetti.
GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, siyah-beyazlılar haftayı 47 puanla 4. sırada tamamladı.
Başakşehir ise puanını 43 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
68. dakikada Beşiktaş ikinci golüne yaklaştı. Ghezzal'ın Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Opoku topu içeriye indirdi. Duarte'nin pasıyla topla buluşan Davidson'un yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Berkay, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Ersin köşeye giden topu sağına uzanıp kornere çeldi.
86. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Semih'in ayak içiyle uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Başakşehir'in Pelkas ile sağ taraftan kullandığı kornerde Emirhan'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 88 Keny), De Souza (Dk. 69 Pelkas), Berkay Özcan, Kemen (Dk. 83 Emirhan İlkhan), Davidson, Serdar Gürler (Dk. 46 Figueiredo), Piatek
Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 54 Ersin Destanoğlu), Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90+1 Amartey), Ghezzal (Dk. 71 Al-Musrati), Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+1 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 71 Muleka)
Goller: Dk. 16 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+5 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 14 Piatek, Dk. 34 Davidson, Dk. 65 De Souza (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Aboubakar, Dk. 90 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+2 Gedson Fernandes (Beşiktaş)