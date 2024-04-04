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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir halindeyken bıçaklandı!

        Seyir halindeyken bıçaklandı!

        Kırıkkale'de bir kişi, otomobiliyle kaza yaptıktan sonra sevgilisi olduğu öne sürülen kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:17
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        Seyir halindeyken bıçaklandı!
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        Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 İstasyonu yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. kadını boğazından bıçakladı. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarptı.

        Ağır yaralanan F.C, istasyonda bulunan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

        E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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