Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig puan durumu 29. hafta 2025: Süper Lig maç sonuçları ve 30. hafta lig fikstürü

        Süper Lig puan durumu 2025: Süper Lig maç sonuçları ve lig fikstürü

        Trendyol Süper Lig heyecanı milli aranın ardından tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 29. haftası dev derbiye sahne oldu. Bu kapsamda Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Beşiktaş karşısında ligde ilk yenilgisini alan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Derbi mücadelesi sonrası Süper Lig puan durumu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve lig fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig güncel puan durumu... Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Bodrumspor deplasmanında 4-2 kazanarak ikinciliğini sürdürdü. Ligin zirvesini etkileyen diğer maçta ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu kapsamda derbi nedeniyle Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

        2

        SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

        28 Mart

        Kayserispor 5-0 Hatayspor

        Antalyaspor 2-1 Alanyaspor

        Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe

        Konyaspor 1-0 Gaziantep

        29 Mart

        13:30 Sivasspor 5-1 Adana Demirspor

        16:00 Samsunspor 0-2 Kasımpaşa

        16:00 Trabzonspor 1-1 Göztepe

        20:30 Beşiktaş - Galatasaray

        31 Mart

        20:00 Eyüpspor - Başakşehir

        3

        SÜPER LİG PUAN DURUMU

        O G B M A Y AV P
        1.GALATASARAY A.Ş. 28 22 5 1 69 29 40 71
        2.FENERBAHÇE A.Ş. 27 20 5 2 67 25 42 65
        3.REEDER SAMSUNSPOR 28 15 6 7 44 32 12 51
        4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 8 6 41 27 14 47
        5.İKAS EYÜPSPOR 27 12 8 7 40 29 11 44
        6.GÖZTEPE A.Ş. 27 10 8 9 45 35 10 38
        7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 36 36 0 38
        8.KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 11 8 49 52 -3 38
        9.TRABZONSPOR A.Ş. 27 9 9 9 44 32 12 36
        10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26 10 6 10 41 37 4 36
        11.ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 32 52 -20 36
        12.TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 34 40 -6 34
        13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 10 3 14 34 46 -12 33
        14.CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 32 42 -10 31
        15.NET GLOBAL SİVASSPOR 28 8 6 14 38 46 -8 30
        16.SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 22 33 -11 30
        17.BELLONA KAYSERİSPOR 27 7 9 11 32 46 -14 30
        18.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 29 51 -22 19
        19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 27 2 4 21 26 65 -39 -2
        4

        SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

        30. Hafta Maçları

        4 Nisan

        20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

        5 Nisan

        13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

        16:00 Başakşehir - Konyaspor

        19:00 Antalyaspor - Samsunspor

        6 Nisan

        13:30 Alanyaspor - Bodrum FK

        16:00 Hatayspor - Eyüpspor

        19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

        7 Nisan

        20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

        20:00 Göztepe - Gaziantep

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler