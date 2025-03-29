Süper Lig puan durumu 2025: Süper Lig maç sonuçları ve lig fikstürü
Trendyol Süper Lig heyecanı milli aranın ardından tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 29. haftası dev derbiye sahne oldu. Bu kapsamda Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Beşiktaş karşısında ligde ilk yenilgisini alan Galatasaray liderliğini sürdürdü. Derbi mücadelesi sonrası Süper Lig puan durumu taraftarların gündemindeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu, maç sonuçları ve lig fikstürü...
Süper Lig güncel puan durumu... Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Bodrumspor deplasmanında 4-2 kazanarak ikinciliğini sürdürdü. Ligin zirvesini etkileyen diğer maçta ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu kapsamda derbi nedeniyle Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
28 Mart
Kayserispor 5-0 Hatayspor
Antalyaspor 2-1 Alanyaspor
Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe
Konyaspor 1-0 Gaziantep
29 Mart
13:30 Sivasspor 5-1 Adana Demirspor
16:00 Samsunspor 0-2 Kasımpaşa
16:00 Trabzonspor 1-1 Göztepe
20:30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart
20:00 Eyüpspor - Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
30. Hafta Maçları
4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan
13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum FK
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep